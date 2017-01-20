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فيديو صادم لطالب يطلق النار على معلمته وزملائه ثم ينتحر

20/1/2017

فتح طالب يعاني من الاكتئاب النار في مدرسة أمريكية خاصة بشمال المكسيك يوم الأربعاء فأصاب ثلاثة طلاب ومعلمة قبل أن يطلق النار على نفسه فيما وصفه مسؤولون بأنه هجوم غير مسبوق التقطته كاميرات المراقبة الأمنية.

وقال ألدو فاسكي، وهو متحدث أمني باسم ولاية نويفو ليون إن الطالب، البالغ من العمر 15 عاما، أخرج مسدسا داخل الفصل في مدرسة كوليخيو أمريكانو ديل نوريستي وبدأ إطلاق النار فأصاب أربعة أشخاص بينهم ثلاثة بإصابات خطيرة قبل أن يطلق النار على نفسه ليصاب هو الآخر بإصابة خطيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مكتب المدعي العام في الولاية إن المعلمة وتلميذا آخر توفيا متأثرين بجراحهما، فيما تم نقل الطالب الجاني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية الطالب وهو يطلق النار بسرعة وهدوء سبع مرات فيما يبدو على طلاب جالسين ومعلمة. وكان بعضهم على مسافة قريبة جدا، ثم صوب الطالب -الذي بدا مذهولا- المسدس إلى صدغه وضغط على الزناد مرتين لكن الرصاص كان نفد فيما يبدو فعاد إلى المكان الذي كان يجلس فيه وأعاد حشو المسدس ثم أطلق النار على نفسه في الذقن.

وقال فاسكي للتلفزيون المحلي "كان مصابا بالاكتئاب ويتلقى علاجا."

وأسرعت سيارات إسعاف وسيارات للشرطة إلى المدرسة الواقعة على المشارف الجنوبية لمدينة مونتيري الصناعية.

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