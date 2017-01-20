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شاهد: كيري يغادر الخارجية دون تسليم الدفة لخَلفه

20/1/2017

غادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزارة الخارجية بعد أربع سنوات في منصبه، من دون تسليم الدفة لخليفته وزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة إكسون موبيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي الذي أمضى أيضا يومه الأخير في الوزارة، إن كيري "لم يلتق" تيلرسون لأسباب تتعلق بـ"جدول الأعمال"، لكنه أوضح أن كيري يبقى مستعدا للقاء وزير الخارجية الجديد أو التحدث اليه.

في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي عين الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تيلرسون وزيرا للخارجية، لكن يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت هذا التعيين في تصويت يجري الأسبوع المقبل.

وإلى ذلك الحين يقوم توماس شانون المدير السياسي للوزارة والمسؤول الثالث فيها، بتولي المرحلة الانتقالية في الخارجية.

وخلال مغادرته توجه كيري إلى الصحفيين المعتمدين في وزارة الخارجية إالى الآلاف من موظفيها، وقال إنه "حزين" لأنه يغادر الوزارة؛ لكنه عبر عن "تفاؤله" بأن السياسة الخارجية التي دافع عنها ستتواصل.

وتحدث كيري البالغ من العمر ( 73 عاما) والخبير في ملفات أوربا والشرق الأوسط، عن النجاحات التي شارك فيها، بينها الاتفاق حول المناخ، والاتفاق حول الملف النووي الإيراني، والتحالف ضد المجموعات الجهادية في سوريا والعراق، والانفتاح على كوبا، فضلا عن اتفاق السلام في كولومبيا.

لكن كيري تجاهل الحديث عن فشل وساطته في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم قدرته على فرض حل دبلوماسي وسياسي في سوريا.

وشكر للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما "الحرية" الكبيرة التي منحه إياها في السياسة الخارجية.

كيري الذي دفع من وراء الكواليس باتجاه اتباع نهج أكثر حزما في سوريا، أبدى قبل أيام شعوره "بإحباط عميق" بسبب عجز الولايات المتحدة عن وقف الحرب، لكنه قال في إشارة إلى دونالد ترمب إن "جميع الديماغوجيين الذين يقولون إننا في حالة تراجع، مخطئون".

ولم يتحدث كيري عما سيفعله لاحقا بعد 50 عاما من مسيرة حياته من حرب فيتنام إلى مقاعد مجلس الشيوخ، قبل أن يكون مرشحا للرئاسة في عام 2004 ولاحقا وزيرا للخارجية.

كيري يغادر وقد حقق أرقاما قياسية، إذ أنه أجرى أكثر من 128 تنقلا في أربع سنوات (596 يوما قضاها مسافرا)، وزار 91 بلدا، وقطع أكثر من 2,2 مليون كيلومتر خلال ثلاثة آلاف ساعة على متن طائرة بوينغ 757 قديمة تابعة لسلاح الجو.

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