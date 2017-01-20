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شاهد: عملية دهس في أستراليا تقتل 3 أشخاص

20/1/2017

قالت الشرطة الأسترالية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 على الأقل اليوم الجمعة بعدما صدم رجل سيارته عمدا بعدد من المشاة في وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.

وقالت شرطة ولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي إن الحادث لا صلة له بالإرهاب.

وأضافت أنها تمكنت من القبض على قائد السيارة التي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يتحرك بطريقة غير طبيعية قبل الحادث.

وبث التلفزيون المحلي تسجيلا مصورا من الجو لأفراد مسلحين من الشرطة عند تقاطع بوسط المدينة وكذلك لعدد من مركبات الشرطة تغلق طرقا ولقطات لخدمات إسعاف.

وأغلقت الشرطة مداخل المدينة وأوقفت خدمات الترام بعد الحادث الذي وقع في قلب منطقة بورك ستريت التجارية.

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