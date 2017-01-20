البث الحي
منوعات

شاهد: انتشال طفل حي بعد يومين تحت الجليد في إيطاليا

20/1/2017

أنقذ مسؤولو الحماية المدنية في إيطاليا طفلا على قيد الحياة بعد يومين من محاصرته داخل فندق فخم طمرته الثلوج إثر انهيار جليدي هائل في وسط إيطاليا.

وذكرت مسؤولة في الحماية المدنية الإيطالية إنه تم العثور على ثمانية أشخاص أحياء اليوم الجمعة بعد يومين من الانهيار الجليدي.

وقالت تيتي بوستيليوني للصحفيين إن ناجيين اثنين انتشلا بالفعل من تحت الجليد والأنقاض التي دمرت فندق ريجوبيانو يوم الأربعاء. وينقب أفراد الإنقاذ لتحرير الستة الباقين.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء والسلطات المحلية إن أكثر من 30 شخصا بينهم أربعة أطفال كانوا في المبنى عندما وقع الانهيار الجليدي ليحول معظمه إلى أنقاض.

وأفلت رجلان كانا خارج الفندق آنذاك من الانهيار. وأكد مسؤولون العثور على جثتين بينما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه جرى العثور على جثتين أخريين خلال الليل.

وقال فيليبو بوبيكو نائب وزير الداخلية الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ في مسرح الحادث إن فتاة كانت بين الناجين الذين عثر عليهم اليوم.

وعثر على المجموعة في منطقة مطبخ الفندق والتي تحطمت بفعل أطنان من الجليد دمرت معظم المبنى المؤلف من أربعة طوابق. ونشرت طائرات هليكوبتر بمعدات وأطباء للمساعدة في إخراج ونقل الناجين.

وضربت الكارثة الفندق في وقت متأخر يوم الأربعاء أثناء عاصفة ثلجية بعد ساعات من أربعة زلازل زادت قوتها عن خمس درجات مئوية هزت المنطقة.

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ