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شاهد: المكسيك تمد غصن زيتون لترمب وتسلم أخطر تاجر مخدرات

20/1/2017

سلمت المكسيك خواكين جوزمان أخطر تاجر مخدرات والمعروف باسم "ال تشابو" إلى الولايات المتحدة منهية مشواره الذي تضمن هروبه من السجن مرتين واضطلاعه بدور قيادي في حرب بين عصابات مخدرات بالبلاد.

وكان جوزمان (59 عاما) واحدا من أكبر زعماء عصابات المخدرات المطلوبين حتى اعتقاله قبل عام، وجاء اعتقاله بعد ستة أشهر من هروبه من سجن شديد الحراسة بوسط المكسيك عبر نفق امتد مسافة ميل، وكان ذلك ثاني هروب مثير له من السجن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة "سلمت اليوم السيد جوزمان للسلطات الأمريكية" مشيرة إلى قرار قضائي صدر أمس الخميس برفض طعن محاميه ضد تسليمه.

جاء التسليم عشية تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة رسميا.

وقال مسؤولون مكسيكيون إن توقيت تلك الخطوة بمثابة هدية للرئيس الأمريكي باراك أوباما قبيل انتهاء ولايته وفي نفس الوقت غصن زيتون لترمب الذي أساء للمكسيك أكثر من مرة، وهدد بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي تدعم اقتصادها.

وبعد هروب جوزمان من السجن في يوليو/تموز 2015 توعد ترمب في تغريدة على تويتر بمعاقبته عندما يصبح رئيسا.

وجوزمان متهم في ست لوائح اتهام منفصلة في الولايات المتحدة، ويواجه اتهامات متعددة منها غسل أموال وتهريب مخدرات واختطاف وقتل في مدن تشمل شيكاغو وميامي ونيويورك.

وشكرت وزارة العدل الأمريكية المكسيك على "التعاون الواسع والمساعدة في ضمان تسليم جوزمان إلى الولايات المتحدة."

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