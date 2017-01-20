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شاهد: اشتباكات بين الشرطة الأمريكية ومتظاهرين مناهضين لترمب

20/1/2017

وقعت اشتباكات بين متظاهرين أمريكيين غاضبين ورجال الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مسيرة جابت أحد الشوارع الرئيسية المواجه للبيت الأبيض اليوم الجمعة فيما كان ترمب يؤدي اليمين الدستورية إبذانا بتنصيبه رئيسا للبلاد.

وتحرك المتظاهرون ببطء نحو منزل الرئيس الجديد وهم يرددون هتافات تقول:"لا الكراهية.. لا للخوف .. اللاجئون موضع ترحيب هنا".

وفي مسيرة أخرى جابت شوارع واشنطن ايضا ، ردد محتجون هتافات تقول "الحب يتفوق على الكراهية" وحملوا لافتات ملصقات تحمل شعارات معادية للرئيس الجديد ترمب .

وارتدى كثير من المشاركين في التظاهرة الملابس السوداء وكأنهم يحضرون مراسم جنازة قبل أن تشتبك الشرطة معهم وتفرقهم.

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