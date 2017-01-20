البث الحي
منوعات

شاهد:أمريكا تفرج عن فيديو لقصف قتل 80 من تنظيم الدولة بليبيا

20/1/2017

قالت الولايات المتحدة أمس إن أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية من المعتقد أن بعضهم كانوا يخططون لشن هجمات في أوربا قتلوا في ضربات جوية استهدفت معسكرات خارج سرت المعقل السابق للتنظيم في ليبيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، في إفادة صحفية بمقر الوزارة، إن هذه الضربات استهدفت "بعض المتآمرين من الدولة الإسلامية في الخارج". على حسب وصفه.

وأضاف "هم بالتأكيد الأشخاص، الذين يدبرون بفاعلية لشن عمليات في أوربا وربما كانوا أيضا على صلة ببعض الهجمات التي وقعت بالفعل في أوربا".

وقادت الهجوم الأمريكي الذي نفذ مساء الأربعاء قاذفتان من طراز بي-2 أقلعتا من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري لشن غارة بعد رحلة طيران استغرقت 30 ساعة ذهابا وعودة.

وألقت القاذفتان نحو مائة قذيفة دقيقة التوجيه على المعسكرات.

ووقع الهجوم على بعد 45 كيلومترا جنوب غربي سرت واستهدف المسلحين الذين فروا من سرت أمام القوات الليبية التي طهرت المدينة من مقاتلي التنظيم بدعم من الغارات الجوية الأمريكية.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس لقطات فيديو يعتقد أنها تظهر الضربات.

واستعادت القوات الليبية المدينة بالكامل في أوائل ديسمبر/ كانون الأول بعد معركة استمرت نحو سبعة أشهر في ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية أفقدته السيطرة على أي قطعة أرض في ليبيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان دونالد ترمب الذي سيتولى الرئاسة اليوم الجمعة سيسعى لتغيير السياسة الأمريكية في ليبيا.

المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ