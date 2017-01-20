بالفيديو: كلبة تقود طبيبة بيطرية 3 كم لتنقذ صغارها

في واقعة غريبة قادت "كلبة" طبيبة بيطرية لمسافة 3 كيلو مترات كي تعتني بصغارها الذين ولدتهم منذ بضعة أيام.

وصادفت إحدى السيدات وجود الكلبة وقد ظهر عليها الهزال وإحدى أقدامها مكسورة بالقرب من أحد الأسواق التجارية بمدينة فيرا جنوب إسبانيا فاصطحبتها إلى طبيبة بيطرية والتي قامت بمعالجتها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الطبيبة قولها إنها لاحظت وجود دماء على قدمي الكلبة الخلفيتين ووجود لبن ينساب منها فعرفت أنها وضعت حديثا، فما كان منها والسيدة الأخرى إلا أن أخذوا الكلبة إلى السوق التجاري فاصطحبتهم الكلبة إلى سيارة مهجورة على بعد ثلاثة كيلو مترات ليجدوا فيها عشرة كلاب حديثة الولادة.

وقالت الطبيبة "تعجبت من تلك الكلبة التي رأتنا منذ ساعة واحدة قبل أن تثق بنا وتقودنا إلى مكان صغارها".