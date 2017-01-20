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بالصور: متحف شمع يحصل بصعوبة على لون مطابق لشعر ترمب

20/1/2017

تمثال لترمب بشعر حقيقي

أزاح متحف للشمع في باريس الستار عن تمثال لدونالد ترمب صمم بشعر آدمي حقيقي وهو تمثال جرى إعداده على عجل بعد أن سجل ترمب فوزا مفاجئا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر / تشرين الثاني.

وكان فنانو المتحف قد انتهوا حينها من نصف تمثال لهيلاري كلينتون التي كان يتوقع فوزها.

وصارع متحف " جرفين " الزمن للانتهاء من تمثال ترمب الشمعي حتى يعرض عشية تسلمه البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وتختلف النسخة الباريسية عن تمثال آخر لترمب بدأ عرضه في متحف مدام توسو بلندن إذ أنها تحمل شعرا آدميا لمحاكاة قصة شعر ترمب المميزة.

وقالت فيرونيك بيريكز المتحدثة باسم متحف جرفين "كان من الصعب الحصول على اللون المطابق للواقع… كان ينبغي وضعه شعرة شعرة لكنه شعر طبيعي وهو ما يتيح لنا غسله."

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