بالصور: متحف شمع يحصل بصعوبة على لون مطابق لشعر ترمب

تمثال لترمب بشعر حقيقي

أزاح متحف للشمع في باريس الستار عن تمثال لدونالد ترمب صمم بشعر آدمي حقيقي وهو تمثال جرى إعداده على عجل بعد أن سجل ترمب فوزا مفاجئا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر / تشرين الثاني.

وكان فنانو المتحف قد انتهوا حينها من نصف تمثال لهيلاري كلينتون التي كان يتوقع فوزها.

وصارع متحف " جرفين " الزمن للانتهاء من تمثال ترمب الشمعي حتى يعرض عشية تسلمه البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وتختلف النسخة الباريسية عن تمثال آخر لترمب بدأ عرضه في متحف مدام توسو بلندن إذ أنها تحمل شعرا آدميا لمحاكاة قصة شعر ترمب المميزة.

وقالت فيرونيك بيريكز المتحدثة باسم متحف جرفين "كان من الصعب الحصول على اللون المطابق للواقع… كان ينبغي وضعه شعرة شعرة لكنه شعر طبيعي وهو ما يتيح لنا غسله."