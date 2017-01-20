البرادعي يطالب بمحاكمة إعلامي مصري قام بتسريب مكالماته

طالب الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية النائب العام المصري، باتخاذ اجراء بخصوص منتهكي الحياة الشخصية.

وقال البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إلى النائب العام: كزميل درس القانون. أليس من واجبك طبقا "للقانون" كمحامي الشعب أن تبادر بتحريك الدعوى الجنائية ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة"؟!.

جدير بالذكر أن مقدم البرامج المصري أحمد موسى كان قد بث عبر قناة "صدى البلد" وهي (فضائية مصرية خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال في عصر المخلوع مبارك)مكالمة مسربة دارت بين الدكتور محمد البرادعي، وسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، إبان فترة تولي المجلس العسكري للفترة الانتقالية في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم ضد الإعلامي أحمد موسى لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق معه فيما هو متهم به من انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي للخطر.

وكان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب تقدما ببلاغ حمل رقم291 عرائض النائب العام ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد بشأن نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع البرادعي بالمخالفة للقانون مما يستوجب فتح تحقيق فيه.

وأكد حميدو أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق في الواقعة.