البث الحي
منوعات

البرادعي يطالب بمحاكمة إعلامي مصري قام بتسريب مكالماته

20/1/2017

طالب الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية النائب العام المصري، باتخاذ اجراء بخصوص منتهكي الحياة الشخصية.

وقال البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوين المصغر "تويتر": "إلى النائب العام: كزميل درس القانون. أليس من واجبك طبقا "للقانون" كمحامي الشعب أن تبادر بتحريك الدعوى الجنائية ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة"؟!.

جدير بالذكر أن مقدم البرامج المصري أحمد موسى كان قد بث عبر قناة "صدى البلد" وهي (فضائية مصرية خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال في عصر المخلوع مبارك)مكالمة مسربة دارت بين الدكتور محمد البرادعي، وسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، إبان فترة تولي المجلس العسكري للفترة الانتقالية في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم ضد الإعلامي أحمد موسى لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق معه فيما هو متهم به من انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي للخطر.

وكان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب تقدما ببلاغ حمل رقم291 عرائض النائب العام ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد بشأن نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع البرادعي بالمخالفة للقانون مما يستوجب فتح تحقيق فيه.

وأكد حميدو أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق في الواقعة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

إسرائيل تحتفي بأول حفل زفاف يهودي يقام في الإمارات (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ