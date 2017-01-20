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إطلاق اسم دونالد ترمب على حشرة صغيرة

20/1/2017

دونالد ترمب .. حشرة صغيرة تميل للصفرة

أطلق اسم دونالد ترمب على حشرة صغيرة مكسوة بحراشف بيضاء تميل إلى الصفرة وذلك لتشابه حراشفها بقصة الشعر المميزة للرئيس الأمريكي الذي يتولى منصبه اليوم دونالد ترمب .

وهذه الحشرة من نوع العثث وهي مجموعة من الحشرات قريبة من الفراشات.

وتعيش هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها اسم (نيوبالبا دونالد ترمب) في موطن يمتد عبر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية وباها كاليفورنيا في المكسيك، وقد أطلق عليها عالم الأحياء فازريك نازاري هذا الاسم في مقال نشر بدورية (زوكيز) العلمية.

وبحسب الدورية فإنه يمكن تمييز تلك الحشرة بوجود حراشف بيضاء تميل إلى الصفرة على رأس البالغ منها.

وكتب نازاري في المقال الذي نشر يوم الخميس "تم اختيار هذه التسمية تحديدا نظرا لتشابه الحراشف على رؤوس الحشرة بقصة شعر السيد ترمب."

ولن يكون ترمب أول رئيس أمريكي تتم تسمية كائن باسمه، ففي الشهر الماضي حمل نوع من الأسماك موطنه الشعاب المرجانية بشمال غرب هاواي اسم الرئيس باراك أوباما تكريما لجهوده في حماية موطن هذا النوع.

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