مصر.. انتحار أمين عام مجلس الدولة المتهم في قضية رشوة

المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق

قالت مصادر قضائية للجزيرة مباشر إن المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المتهم فى قضية رشوة قد انتحر اليوم الاثنين داخل محبسه.

وأضافت المصادر إن "شلبي" قد انتحر باستخدام "كوفية" داخل محبسه بسبب حالته النفسية السيئة.

وأمر النائب العام المصري "نبيل صادق" بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة انتحار أمين مجلس الدولة السابق، كما أصدر أمرا بحظر النشر في قضية الرشوة بمجلس الدولة في بيان أصدره مكتبه قبل قليل.

وألقي القبض على المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس قبل يومين، بعد ساعات من تقديمه استقالته من منصبه، وبعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.

وقال مجلس الدولة في بيان مساء أول أمس السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال خمس السنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون."

وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه".