شاهد: هدف مذهل بالكعب لـ "اوليفييه جيرو" مهاجم الأرسنال

سجل اوليفييه جيرو هدفا مذهلا بكعب القدم ليقود ارسنال للفوز بهدفين على كريستال بالاس.

وحول مهاجم فرنسا تمريرة عرضية من اليكسيس سانشيز بكعب قدمه مباشرة داخل المرمى بطريقة تشبه العقرب بعد هجمة مرتدة ساعد في بدايتها في الدقيقة 17.

ويشبه الهدف ذلك الذي سجله هنريخ مخيتاريان لصالح مانشستر يونايتد ضد سندرلاند الأسبوع الماضي.

وقال جيرو الذي هز الشباك ست مرات في اخر أربع مباريات شارك فيها في التشكيلة الأساسية في الدوري إن الهدف جاء بالحظ لكنه أشار إلى أنه ربما أفضل هدف سجله في مسيرته حتى الآن.

وأضاف "ليس من الصعب وصفه بأنه الأفضل. جاء ببعض الحظ لكن هذا الشيء الوحيد الذي كنت أستطيع فعله فالكرة كانت خلفي وحاولت لعبها بكعب القدم. كان الحل الوحيد في هذا الوضع.