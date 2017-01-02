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شاهد: فهد يثير الفزع بقرية هندية

2/1/2017

أثار فهد الفزع بقرية هندية اليوم الاثنين بعدما طارد السكان في شوارع القرية، وأصاب شخصا واحدا على الأقل بإصابات خطيرة.

ووقعت الحادثة ببلدة رايجانغ الواقعة في مقاطعة ديناجبور الشمالية بولاية البنغال الغربية عندما أخفق عدد من السكان ومسؤولي الغابة في الإمساك بالفهد أو تهدئته.

وقال سوميت ناندي، وهو أحد المتطوعين في منظمة "بشر من أجل الحيوانات" المعنية بحقوق الحيوان: "بذلنا الكثير من الجهود للإمساك بالفهد الذي دخل المنطقة السكنية، لكنه أفلت منا".

وأضاف أن الفهد فرّ ولا يُعرَف مكانه حاليا، بينما أصيب أحد الأشخاص ونقل إلى مستشفى قريب.

ومن الشائع وقوع حوادث مثل هذه في القرى الهندية القريبة من الغابات؛ حيث تتسبب حيوانات برية مثل الفهود والثعابين والفيلة في خسائر بشرية سنويا.

وفي المقابل تسببت الزيادة السكانية في القضاء على الكثير من مناطق معيشة الحيوانات البرية؛ ما يدفع الكثير من هذه الحيوانات إلى دخول المناطق السكنية ومهاجمة البشر والماشية، ما يؤدي إلى مقتل العديد من الأشخاص والماشية، أو مقتل هذه الحيوانات البرية.

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