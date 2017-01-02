شاهد: عودة دبلوماسيين روس إلى موسكو بعد طردهم من أمريكا

عاد 35 دبلوماسيا روسيا، أمرهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمغادرة الولايات المتحدة، إلى روسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وهبط الدبلوماسيون وعائلاتهم في أحد المطارات العامة الروسية موسكو عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لتقرير صادر عن التلفزيون الروسي.

وكان أوباما قد طرد الدبلوماسيين وأمر بفرض عقوبات جديدة على وكالات التجسس الروسية بسبب القرصنة الروسية المزعومة على المواقع السياسية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أغلق أوباما مجمعين روسيين في ولايتي ماريلاند ونيويورك.