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شاهد: عراك ولكمات بين امرأتين بسبب حذاء

2/1/2017

نشبت مشاجرة تطورت إلى عراك عنيف وقتال وتبادل لكمات بين امرأتين داخل محل ستيف مادين للأحذية بمول ساوغراس ميلز التجاري جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب قناة إن بي سي ميامي، وصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر المذيع الأمريكي آندي سلاتر مقطعاً مصوراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يرصد الواقعة التي انتشرت كالفيروس على الإنترنت، وتظهر اللقطات سائحة سويسرية أصرت على دخول محل الأحذية بينما تم منعها من قبل الموظف بسبب موعد إغلاق المحل.

فتحول الأمر إلى مشادة كلامية بين السائحة والموظف الذي هددها بإحضار الشرطة إن لم تبتعد عن الباب، فتدخلت مديرة المحل التي كانت تتحدث في الهاتف حينها، لتفاجأ بالمتسوقة تلقي بزجاجة مياه في وجهها.

وتطور الأمر بين السيدتين إلى شجار بدني وعراك بالأيدي وضرب وتبادل اللكمات وسط المتسوقين الذين حاولوا التدخل والتهدئة، ولم تعتقل الشرطة أحداً بينما بقي المحل مغلقاً لعدة ساعات في أعقاب الاشتباك.

 

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