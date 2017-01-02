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شاهد: زهور يتغير لونها مع تغير ألوان ماء الري

2/1/2017

حصد مقطع مصور لزهور بيضاء اكتسبت ألواناً مذهلة مع تغير لون مياه الري، نحو مليوني مشاهدة على صفحة "برايت سايد" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 70 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأوضح الفيديو كيف يمكن للزهور البيضاء أن يتغير لونها خلال يومين لتكتسب ألوان المياه التي تسقى بها، حيث شُق الجزء السفلي من  الزهور إلى نصفين طولياً.

ثم غُمس كل شق في كوبين مياه مختلفي اللون أحدهما باللون الأحمر والثاني باللون الأزرق لتفاجأ بالزهور تكتسي بعد يومين بألوان طبيعية مبهجة ورائعة تفوح منها رائحة الربيع وتملأ المكان بالزينة والمشاهد الخلابة.

 

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