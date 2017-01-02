شاهد: حدائق فوق أسطح الحافلات العامة بمدريد

توصلت بلدية العاصمة الإسبانية مدريد إلى فكرة جديدة من نوعها كلياً لمحاربة التلوث وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الحرارة والضوضاء، عن طريق زراعة حدائق جديدة فوق أسقف حافلات النقل العام وأسقف المحطات المخصصة لانتظار الحافلات!

وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، وصفحة Zricks على يوتيوب، فإن سلطات بلدية مدريد كشفت عن تكلفة خطتها الجديدة والغريبة من خلال مشروع أطلقت عليه اسم الحركة الخضراء " Muévete en verde".

وستبلغ تكلفة إنشاء حديقة فوق أسقف الحافلات العامة نحو 2500 يورو (2630 دولاراً)، أما إنشاؤها على أسقف المحطات فستكون تكلفته أقل، ومشروع الحركة الخضراء هو واحد من 6 مشروعات مصممة لتحسين بيئة المدينة، ووقع الاختيار عليه من بين 800 مشروع قُدِّم للبلدية.

وسيغطي المشروع في مرحلته التجريبية خطين مزدحمين فقط من خطوط حافلات النقل العام في مدريد، هما الرقمان 27 و34 اللذان ركبهما العام الماضي وحده 17 مليون راكب، وستكون الحافلات قادرة على الوصول بسرعة تصل إلى 120 كم/ الساعة حتى لا يتم الإضرار بالنباتات المزروعة أعلاها.

وتحتاج الحافلات التي يطبق عليها المشروع إلى الحد الأدنى من الري للحفاظ على حديقة صحية، ويقول خوسيه أنطونيو أنطونا مدير المشروع إن كل حديقة ستكون من شبكات سلكية معدنية ومواد مستدامة أخرى تستطيع تحمّل حركة الحافلة دون تسريب المياه، وسيكون لكل حديقة نظام ري مائي مصمم لمنع التسرب.

ومدريد ليست الأولى في التوصل لمثل هذه الفكرة، فقد قُـدمت فكرة الباصات المستدامة، والصديقة للبيئة لأول مرة في عام 2010 من قبل ماركو كاسترو كوسيو، وهو مصمم يعيش في الولايات المتحدة، وسمى مشروعه "جذور حافلة"، وتهدف لإعادة المجتمعات العمرانية مع الطبيعة.

كما صمم الكتالوني مارك غرانين حافلات مماثلة في المدينة الإسبانية غيرونا في عام 2013، وبعد ذلك بعام، ظهرت حديقة صغيرة فوق سقف حافلة عامة في إديرنكابي بإسطنبول كجزء من مشروع "طريق اسطنبول الكهربائي" التابع لإدارة (IETT) وأطلق على الحافلة اسم "Botobüs" أو الحافلة النباتية.