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شاهد: تعادل مثير بين ليفربول و سندرلاند بهدفين لكل منهما

2/1/2017

أهدر ليفربول نقطتين في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل جيرمين ديفو من ركلتي جزاء ليمنح سندرلاند المتعثر التعادل 2-2.

ومنحت ضربة رأس من دانييل ستوريدج التقدم لليفربول في الدقيقة 19 لكن ديفو عادل النتيجة بعدها بست دقائق عقب مخالفة من راجنار كلافان ضد ديدييه ندونج داخل منطقة الجزاء.

وبدا أن ليفربول سيحسم الفوز حين سجل ساديو ماني من مدى قريب في الدقيقة 72 لكن ماني تسبب في ركلة جزاء أخرى ضد فريقه قبل ست دقائق على النهاية بعدما لمس الكرة بيده وحافظ ديفو على هدوئه وأدرك التعادل مسجلا هدفه 11 في الدوري.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أداء فريقه "لا أدري بالتحديد ماذا رأيت. يمكننا اللعب بصورة أفضل".

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