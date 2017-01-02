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شاهد: بكاء إعلامي مصري على وقف برنامج زميل له

2/1/2017

بكى الإعلامي المصري يوسف الحسيني متأثرا بوقف برنامج زميله إبراهيم عيسى أمس الأحد، محذرا من أن الضغوط على مساحة الحرية المتاحة في مصر ستؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وقال الحسيني في برنامجه "السادة المحترمون" على فضائية "أون لايف" الخاصة: "شيء محزن ومؤسف وبائس".

وأضاف: "وحياة أمي أنا ما بدمع على إبراهيم. أنا بدمع على حال البلد اللي بأة (أصبح) وحش أوي.. أوي".

وتابع موجها حديثه لمن بيده السلطة: "الحمل كده تقيل.. خفوا علينا شوية.. خفوا كتير" محذرا من أن مواصلة الضغط تؤدي إلى الانفجار لا محالة.

وكانت قناة "القاهرة والناس" المصرية قد أعلنت أمس الأحد وقف برنامج الصحفي "إبراهيم عيسى" على شاشتها بدءا من مطلع العام 2017.

وألمح عيسى في بيان له إلى تعرضه لضغوط قادت إلى قراره بالتوقف عن الظهور في البرنامج الذي كان يرفع شعار "كلام ممنوع تسمعه".

 وقال عيسى في بيانه إن البرنامج كان "على درجة من التأثير الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تليفزيوني مما ألقي عليه أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط ففي الوقت الذي ساهم فيه في اتساع عقول تسبب كذلك في ضيق صدور".

وأضاف "بكل تفهم لمن أثقل البرنامج قلبه بالغضب والكراهية فإنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج حيث أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخري ووقت لعله يأتي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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