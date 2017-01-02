حماس تنفي طرحها "الفيدرالية" كمشروع لحل الانقسام الفلسطيني

موسى أبو مرزوق – نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

نفى موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن يكون قد طرح فكرة "الفيدرالية"، كمشروع لحل الانقسام الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق، إن "فكرة الفيدرالية لم يتم تداولها مطلقاً في مؤسسات الحركة".

وأضاف: "موقف الحركة ثابت ويتمثل بالحرص على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأنه لا خيار أمام شعبنا غير ذلك، وأنه لا دولة بدون غزة، ولا دولة في غزة".

ودعا أبو مرزوق الجميع إلى الحذر والتوقف عن الاستنتاجات الخاطئة التي تصب في خانة المزايدات السياسية، حسب قوله.

وكان أبو مرزوق، قد قال في لقاء مع قناة تلفزيون "الغد" المصري، الجمعة الماضية إن وجود "إدارة في غزة وأخرى في الضفة الغربية تشكل خطرا على مستقبل الشعب الفلسطيني، وإن الفيدرالية هي شكل من أشكال الحكم وهي التي وحّدت دولا كثيرة مثل سويسرا والإمارات العربية والويات المتحدة".

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.