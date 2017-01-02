الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو بشأن مزاعم تلقيه هدايا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من المتوقع أن تستجوب الشرطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر سكنه الرسمي في القدس اليوم للاشتباه في أنه تلقى هدايا من رجال أعمال في انتهاك لدوره كموظف حكومي.

وقالت صحيفة هاآرتس إن التحرك جاء بتفويض من المحامي العام أفيخاي ماندلبليت الذي قرر بعد تحقيق أولي أن هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء تحقيق جنائي.

وقال راديو إسرائيل إن الاستجواب سيتم مساء اليوم.

ولم تؤكد الشرطة ووزارة العدل متى ستجرى المقابلة أو طبيعة التحقيقات وهي تفاصيل أوردتها وسائل إعلام في الأيام الأخيرة.

ونفى مكتب نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

وقال نتنياهو أثناء اجتماعه الأسبوعي مع تكتله السياسي "تمهلوا في الاحتفالات. لا تتسرعوا. قلت قبل ذلك وسأقولها مجددا: لن يكن هناك شيء. ستواصلون إطلاق بالونات الهواء الساخن وسنواصل قيادة دولة إسرائيل".

وقالت هاآرتس وصحف أخرى إن التحقيق مرتبط بهدايا قيمتها "مئات الآلاف من الشيقل" التي منحت لنتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.

وقالت القناة الثانية إن التحقيق هو واحد من تحقيقين فتحا الآن ضد رئيس الوزراء رغم أن تفاصيل التحقيق الثاني لم تتضح بعد.