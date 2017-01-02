الجيش المصري يعلن تدمير 12 نفقًا على الحدود مع غزة

أعلن الجيش المصري، اليوم، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدود غزة، وتوقيف 100 مهاجر غير شرعي، خلال الفترة من 18-28 ديسمبر/ كانون أول 2016.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)".

ولم يذكر المسؤول العسكري متى تم تدمير تلك الأنفاق.

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين يستهدفون مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي البلاد.

وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين (جنوب شرق).

وحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، يونيو/ حزيران 2016، تحتل مصر المركز العاشر بين البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.