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التحويلات للمكسيك تقفز لأعلى مستوى في10سنوات بعد فوز ترمب

2/1/2017

سجلت التحويلات إلى المكسيك أكبر قفزة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما قد يكون رد فعل على فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية والذي هدد بوقف التحويلات وقوض الثقة في العملة المكسيكية البيزو خلال حملته الانتخابية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المكسيكي أن المكسيكيين المقيمين بالخارج أرسلوا تحويلات تقارب قيمتها 2.4 مليار دولار إلى بلدهم في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة 24.7 بالمئة عن مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة نمو منذ مارس آذار 2006.

وهبط البيزو المكسيكي لمستويات قياسية بعد فوز ترمب بعد تهديداته خلال الحملة الانتخابية بإلغاء اتفاق تجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وفرض رسوم على السلع المكسيكية الصنع.

وتشكل تحويلات المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا لدخل الكثير من الأسر في المكسيك التي يعيش فيها نحو نصف السكان في فقر.

وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي أجوستين كارستنز الشهر الماضي إن ارتفاع التحويلات يرجع إلى ضعف سعر الصرف وزيادة الوظائف الأمريكية والمخاوف المرتبطة بسياسات ترمب.

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