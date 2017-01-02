إيرادات السينما في أمريكا الشمالية تسجل رقما قياسيا في 2016

قالت شركة كوم سكور المتخصصة في تتبع إيرادات السينما إن إيرادات السينما في أمريكا الشمالية سجلت رقما قياسيا وصل إلى 11.4 مليار دولار في عام 2016؛ لتصبح بذلك أعلى إيرادات يتم تسجيلها سنويا في التاريخ.

والعام الماضي تجاوزت الإيرادات الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 2015، والذي وصل إلى 11.14 مليار دولار.

وقالت الشركة إن فيلم "البحث عن دوري" (Finding Dory)) الذي حقق مبيعات بلغت 486.3 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، تصدر الإقبال على مشاهدة الأفلام في 2016.

وحل فيلم "روج وان" (Rogue One) من سلسلة أفلام ستار وورز في المركز الثاني في نهاية العام، رغم أن الفيلم بدأ عرضه في 16 ديسمبر/كانون الأول في الولايات المتحدة ومازال محافظا على تحقيق إيرادات قوية.

وذكرت كوم سكور أن قائمة أعلى عشرة أفلام تحقيقا للإيرادات العام الماضي تتضمن ستة أفلام من إنتاج شركة ديزني، بينها أول ثلاثة أفلام ومنها "كابتن أمريكا" و"سيفيل وور" الذي حقق 408 ملايين دولار.