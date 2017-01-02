إعلامية مصرية: أمريكا وإيران وتركيا وداعش خططوا لتهريب مرسي

قالت إعلامية مصرية إن أجهزة مخابرات عالمية وجماعات مسلحة إقليمية شاركت مؤخرا في مخطط يهدف إلى "إسقاط مصر" وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المذيعة رانيا ياسين في برنامجها يوم الجمعة على قناة مصرية خاصة إن أجهزة الأمن المصرية رصدت مخططا شاركت فيه أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والتركية والإيرانية بالتعاون مع حزب الله وحركة حماس وتنظيم الدولة والحرس الثوري الإيراني.

وقالت إن أجهزة المخابرات المذكورة اجتمعت في مدينة خان يونس بقطاع غزة واتفقت على القيام بتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس وجيش الإسلام وتنظيم الدولة لتكرار سيناريو ثورة يناير 2011 وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن هذا المخطط كان يتضمن أيضا قصفا عسكريا على الحدود الجنوبية والغربية لتشتيت انتباه أجهزة الأمن والجيش المصري.

وتابعت تقول إن الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة والقوى الغربية كان يتضمن بندا سريا ينص على تهريب مرسي بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المذكورة سلفا.