البث الحي
منوعات

إعلامية مصرية: أمريكا وإيران وتركيا وداعش خططوا لتهريب مرسي

2/1/2017

قالت إعلامية مصرية إن أجهزة مخابرات عالمية وجماعات مسلحة إقليمية شاركت مؤخرا في مخطط يهدف إلى "إسقاط مصر" وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المذيعة رانيا ياسين في برنامجها يوم الجمعة على قناة مصرية خاصة إن أجهزة الأمن المصرية رصدت مخططا شاركت فيه أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والتركية والإيرانية بالتعاون مع حزب الله وحركة حماس وتنظيم الدولة والحرس الثوري الإيراني.

وقالت إن أجهزة المخابرات المذكورة اجتمعت في مدينة خان يونس بقطاع غزة واتفقت على القيام بتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحماس وجيش الإسلام وتنظيم الدولة لتكرار سيناريو ثورة يناير 2011 وتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت أن هذا المخطط كان يتضمن أيضا قصفا عسكريا على الحدود الجنوبية والغربية لتشتيت انتباه أجهزة الأمن والجيش المصري.

وتابعت تقول إن الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة والقوى الغربية كان يتضمن بندا سريا ينص على تهريب مرسي بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المذكورة سلفا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)