إجماع فلسطيني على نعي المطران كابوتشي

المطران الراحل عرف بدعمه القوي للقضية الفلسطينية

بعد 38 عاما في المنفى توفي المطران هيلاريون كابوتشي في العاصمة الإيطالية روما أمس الأحد، حيث عاش هناك منذ أبعده الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية عام 1978.

ونعت الفصائل الفلسطينية المطران كابوتشي (94 عاما)، بينما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان بثته الوكالة الرسمية "بالمناضل الكبير".

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في بيان بثته الوكالة الرسمية "رحيل المطران كابوتشي ترك حزنا عميقا في قلب كل فلسطيني نظرا للسيرة النضالية الحافلة والمواقف الوطنية التي تمسك بها المطران في دفاعه عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

وقالت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس إن المطران كابوتشي كان أحد قيادييها.

وأضافت الحركة في بيان: "ننعى وبكل فخر واعتزاز إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم المطران البطل القائد الفتحاوي المطران كابوتشي الذي أمضي عمره الحافل فدائيا حقيقيا ومناضلا صنديدا ومدافعا صلبا عن الشعب الفلسطيني وممسكا بكل قوة بعروبة القدس".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة له على تويتر: "برحيل المطران هيلاريون كابوتشي اليوم في العاصمة الإيطالية روما تفقد فلسطين مناضلا كبيرا وقف إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة ودفع ثمن مواقفه الشجاعة".

ووفقا لبيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في بيان إن المطران كابوتشي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965.

وقد تعرض كابوتشي للاعتقال على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974، وحُكم عليه بالسجن 12 عاما لكنه أفرج عنه بعد 4 سنوات بوساطة من الفاتيكان، ونُفي عن فلسطين عام 1978 وعاش حتى وفاته في منفاه بمدينة روما".

وقد حظي المطران الراحل بتكريم من عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر والسودان والكويت وليبيا والعراق وسوريا، بوضع صورته على طوابع بريد.

وشارك كابوتشي من بين المشاركين في أسطول الحرية الذي سعى لكسر الحصار على قطاع غزة في فبراير/ شباط عام 2009، كما كان على متن سفينة مرمرة التي حاولت كسر الحصار في مايو/أيار 2010.

وقلد الرئيس الفلسطيني المطران الراحل وسام نجمة القدس عام 2013 في روما.