البث الحي
منوعات

فضيحة جنسية تلاحق الملاكم البريطاني أمير خان

18/1/2017

الملاكم البريطاني أمير خان – أرشيف

يواجه الملاكم البريطاني أمير خان فضيحة جنسية بعدما تم تسريب مقطع فيديو على الإنترنت يتضمن مشاهد جنسية له.

ويظهر في الفيديو أمير خان وهو يقوم بمحادثة جنسية عبر سكايب مع عارضة أزياء، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إنه من المعتقد أن الفيديو قد تم تصويره بعد أسابيع قليلة من زفاف خان في 2013 إلى زوجته فريال مخدوم.

وفاز خان (30 عاما) ببطولة العالم في الوزن الخفيف مرتين، كما حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا عام 2004.

وقالت زوجته الأمريكية من أصل باكستاني فريال مخدوم إنها شعرت "بالاشمئزاز" لدى مشاهدتها الفيديو، الذي نشر على مواقع إباحية.

وقالت صحيفة "ذي صن" إن المرأة التي تظهر في المحادثة الجنسية هي أمريكية من ولاية أريزونا كان خان قد أقام معها علاقة عابرة في عام 2010.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن هناك العديد من المشاهير في بريطانيا الذين يواجهون تهديدات بتسريب فضائح مشابهة لهم.

وتعرضت علاقة أمير وزوجته لأزمات سابقة بسبب الإشاعات المتكررة المتعلقة بخيانته الزوجية، والتي فاقم منها الشريط الأخير.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ