فضيحة جنسية تلاحق الملاكم البريطاني أمير خان

الملاكم البريطاني أمير خان – أرشيف

يواجه الملاكم البريطاني أمير خان فضيحة جنسية بعدما تم تسريب مقطع فيديو على الإنترنت يتضمن مشاهد جنسية له.

ويظهر في الفيديو أمير خان وهو يقوم بمحادثة جنسية عبر سكايب مع عارضة أزياء، بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إنه من المعتقد أن الفيديو قد تم تصويره بعد أسابيع قليلة من زفاف خان في 2013 إلى زوجته فريال مخدوم.

وفاز خان (30 عاما) ببطولة العالم في الوزن الخفيف مرتين، كما حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا عام 2004.

وقالت زوجته الأمريكية من أصل باكستاني فريال مخدوم إنها شعرت "بالاشمئزاز" لدى مشاهدتها الفيديو، الذي نشر على مواقع إباحية.

وقالت صحيفة "ذي صن" إن المرأة التي تظهر في المحادثة الجنسية هي أمريكية من ولاية أريزونا كان خان قد أقام معها علاقة عابرة في عام 2010.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن هناك العديد من المشاهير في بريطانيا الذين يواجهون تهديدات بتسريب فضائح مشابهة لهم.

وتعرضت علاقة أمير وزوجته لأزمات سابقة بسبب الإشاعات المتكررة المتعلقة بخيانته الزوجية، والتي فاقم منها الشريط الأخير.