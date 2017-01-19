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شاهد: يُهدي زوجته كليته في عيد زواجهما الـ20

19/1/2017

في تصرف عاطفي وإنساني مؤثر للغاية، قرر أمريكي أن يهدي زوجته إحدى كليتيه في عيد زواجهما العشرين، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية يونايتد برس انترناشيونال (UPI)، وقنوات أمريكية محلية.

وكان سكوت تشافيان –ويعيش في ولاية فرجينيا- يريد قبل 6 سنوات التبرع بكليته لزوجته سيندي التي تعاني من فشل كلوي وتغسل الكلى منذ سنتين تقريباً، لكن رفضها وعدم توافر الأموال اللازمة للجراحة أخر الأمر، وعندما بدأت حالتها في التدهور مؤخراً قرر أن يقدم لها أجمل وأفضل هدية في ذكرى زواجهما العشرين.

ووفقًا للتقارير المحلية، وافقت الزوجة على التبرع ومن المقرر إجراء عملية الزراعة في 24 يناير الجاري، قبل يوم واحد فقط من عيد زواجهما العشرين، فوجئ الزوج بموافقة زوجته بإجراء العملية مؤخرًا، ومن المقرر إجراء عملية زرع الكلى في 24 يناير، قبل يوم من الذكرى العشرين لزواجهما، وقال الطبيب المشرف على الحالة إن الزوج المانح كان يعد نفسه لهذه اللحظة ويخضع للمراقبة الطبية منذ 5 سنوات.

ولدى سكوت وسيندي 5 أبناء، وقالا إنهما سيحتفلان بعيد زواجهما العشرين في غرفة المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية، بحسب قناة إيه بي سي لوس أنغليس.

 

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