شاهد: واشنطن تستعد لتنصيب ترمب وسط توقعات باحتجاجات واسعة

ستتحول العاصمة الأمريكية واشنطن إلى حصن فعلي قبيل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب غدا الجمعة بينما تستعد لاستقبال أكثر من ربع مليون محتج من المتوقع خروجهم خلال تنصيب الرئيس الجمهوري.

وتتوقع الشرطة أن يتدفق على واشنطن نحو 900 ألف شخص من المؤيدين والمناوئين على حد سواء لحضور مراسم التنصيب التي تشمل أداء اليمين على درج الكونجرس، ومسيرة إلى البيت الأبيض في الشوارع التي سيحتشد فيها المتابعون.

وسيكون كثير من الحاضرين محتجين يشعرون بالغضب من التعليقات المهينة التي أدلى بها قطب العقارات بشأن النساء والمهاجرين والمسلمين، وتعهده بإلغاء قانون الإصلاح الشامل للرعاية الصحية المعروف باسم "أوباماكير"، ونيته بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأنصار ترمب معجبون بخبرته في مجال الأعمال؛ فهو مطور عقاري ونجم لتلفزيون الواقع، ويعتبرون أنه من خارج دوائر الحكم والسياسة التقليدية التي سئموا منها ويملك حلولا للمشكلات.

وسيضرب طوق أمني حول مساحة نحو 8 كيلومترات مربعة من وسط واشنطن بالاستعانة بقرابة 28 ألفا من أفراد قوات الأمن، مع استخدام أسيجة تمتد لعدة كيلومترات وحواجز طرق وشاحنات محملة بالرمل.

وقال المنظمون إن نحو 30 منظمة حصلت على تصاريح بتنظيم تجمعات حاشدة أو مسيرات قبل وأثناء وبعد التنصيب، وإن هذه الاحتجاجات ستستقطب نحو 270 ألفا من المحتجين على ترمب أو من المؤيدين له، فضلا عن احتجاجات أخرى دون تصاريح.

وسيضم أكبر احتجاج مسيرة للنساء في واشنطن يوم السبت والتي يتوقع منظمون أن تجتذب ربع مليون شخص، كما يتوقع تنظيم احتجاجات متعلقة بمسيرة النساء في أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

ومن المقرر أيضا تنظيم احتجاج مناهض لترمب أيضا في نيويورك مساء اليوم الخميس عندما يشارك رئيس البلدية بيل دي بلازيو والمخرج مايكل مور والممثلان مارك رفالو وأليك بولدوين الذي يلعب دور ترمب في برنامج "ساترداي نايت لايف" في تجمع حاشد خارج فندق ترمب الدولي وبرجه في نيويورك.

وكانت جماعة كبيرة من المحتجين تعرف باسم "ديسرابت جيه 20" أو (عطلوا تنصيب ترمب في 20 يناير) قد تعهدت بتنظيم مظاهرات عند كل من الاثنتي عشرة نقطة تفتيش وبمنع الوصول إلى احتفالات التنصيب في متنزه "ناشيونال مول" في قلب واشنطن.

وسيخرج أحد الاحتجاجات فيواشنطن وسط دخان مخدر الماريجوانا ليظهر مؤيدو تقنينه معارضتهم لمرشح ترمب لمنصب وزير العدل السيناتور جيف سيشنز عضو مجلس الشيوخ، والذي يعارض تقنينها.

وتعتزم هذه الجماعة توزيع نحو 4200 من سجائر الماريجوانا خلال التنصيب ودعوة المشاركين لإشعالها. وحيازة كميات صغيرة من الماريوانا قانونية في واشنطن لكن يُحظر تعاطيها علنا.

ومن المتوقع أن تقل حشود الجمعة عن المليوني شخص الذين حضروا تنصيب أوباما للمرة الأولى في 2009 وأن تكون في حدود المليون الذين شاركوا في تنصيبه في فترته الثانية قبل أربعة أعوام.