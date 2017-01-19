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شاهد: مقتل 40 شخصا إثر انهيار برج مشتعل بطهران

19/1/2017

قالت وكالة "فارس" الإيرانية إن 40 شخصا قتلوا جراء انهيار مبنى من 17 طابقا بوسط العاصمة طهران.

وكان حريق اندلع في المبنى أدى إلى انهياره بالكامل بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق قال التلفزيون الإيراني أنه تم إجلاء الجميع من المبنى الذي قال إنه واحد من أقدم المباني في طهران، وهو برج تجاري في أغلبه.

وقالت تقارير إن الحريق بدأ في الطابق التاسع قبل أن ينتشر في المبنى.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن الشرطة طوقت السفارتين البريطانية والتركية اللتين تقعان قرب المبنى.

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