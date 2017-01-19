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شاهد: مقتل العشرات في فندق إيطالي نتيجة انهيار جليدي

19/1/2017

قالت وسائل إعلام إيطالية إن عددا من الأشخاص قتلوا في فندق صغير أصابه انهيار جليدي في منطقة جبلية بوسط إيطاليا بعد سلسلة زلازل ضربت البلاد.

وذكر مسؤولون أنه يعتقد أن نحو 30 شخصا كانوا في الفندق وقت وقوع الانهيار الجليدي مساء الأربعاء.

وذكر تلفزيون محلي أنه تم العثور على بعض القتلى داخل أحد الفنادق في جبل جران ساسو بمنطقة أبروتسو بوسط البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن رئيس فريق الإنقاذ الذي وصل إلى الفندق أن "هناك الكثير من القتلى".

وأرسلت السلطات 20 رجل إطفاء وفريقين متخصصين في أعمال الإنقاذ في الجبال ولكن الأشجار المتساقطة والجليد المتراكم أعاقت وصول الفرق إلى الفندق، مما اضطرها إلى استخدام الزلاجات للوصول إلى هناك.

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