شاهد: لص جنتلمان يسرق سائقة تاكسي!

التقطت كاميرا مراقبة في إحدى سيارات الأجرة لحظة قيام سائق شديد التهذيب بسرقة سائقة سيارة الأجرة.

ويظهر في المقطع، الذي قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه يبدو أنه صُور في أمريكا الشمالية، شخص ملثم يركب سيارة أجرة بينما تطلب منه سائقة السيارة نزع اللثام عن وجهه، لكنه يبادرها بإشهار سلاحه ومطالبتها بإعطائه ما لديها من مال.

ورغم حالة الفزع والصراخ التي تنتاب المرأة فإن اللص يظل هادئا ويطالبها بإعطائه المال، وهو يواصل اعتذاره عن الموقف وطمأنتها بأنه لن يؤذيها.

وبعدما أعطته السيدة ما لديها من مال طالبها اللص بتسليم هاتفها المحمول، فتضطر إلى إعطائه له.

وأضاف: "سأترك لك هذا (الهاتف) في المنتزه على طاولة. سيكون هناك بانتظارك" آسف. هل هذا كل شيء؟ أشكرك"، وهو ما يشير إلى أنه ربما أخذ منها الهاتف لمنعها من الاتصال بالشرطة فقط وليس بهدف سرقته.

بعد ذلك غادر اللص "المهذب" السيارة بينما واصلت السيدة الصراخ.