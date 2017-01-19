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شاهد: رجل يطلب من المارة ضربه "عاريا" من أجل إنقاذ طفله

19/1/2017

تسببت إصابة طفل بمرض خطير في العين إلى لجوء والده للجلوس في الشارع عاريا ممسكا بعصا وبجواره لافته مكتوب عليها "من فضلك اضربني بقوة لأنقذ طفلي".

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فقد لجأ الوالد إلى ذلك بعد أن أصيب ابنه بهذا المرض الخطير الذي يحتاج لإجراء عملية جراحية عاجلة تبلغ تكلفتها 100 ألف يوان صيني.

ولم يتوان الأب المكلوم على النزول إلى أحد أكثر الشوارع ازدحاما بالعاصمة الصينية بكين من أجل أن يجمع النقود لابنه ونجح بالفعل بعد أن انتشرت قصته عبر وسائل الإعلام في جمع مبلغ 50 ألف يوان وأكد أنه لن يتراجع قبل أن يكمل المبلغ من أجل إجراء العملية لطفله الوحيد.

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