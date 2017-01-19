شاهد: دببة "حديقة الموت" تتسول الطعام من الزوار

رصد مقطع مصور لقطات مؤثرة لدببة صغار يتسولون للحصول على الطعام من زوار حديقة حيوان إندونيسية معروفة باسم "حديقة الموت"، بحسب صحيفتي ذا صن وميرور البريطانيتين.

وظهرت الدببة تتضور جوعًا وتعاني فقر الطعام، وبدت تتوسل لزوارها لإلقاء الطعام إليها، وتسارعت الدببة لالتهام بقايا الفتات الملقاة لها داخل عرينها في لحظة مفجعة بحديقة حيوان باندونغ في جاوة الغربية والتي وصفها المحققون بأنها تشبه السجن.

ورصد مراقبون من جماعة حماية الحياة البرية اللقطات، التي تظهر فيها الدببة بأضلاعها الواضحة للعيان من الهزال والجوع، وتقف على قدميها الخلفيتين للتسول بغية الحصول على بقايا طعام الزوار.

وطالب مئات الآلاف من الناس بإغلاق الحديقة في أقرب وقت، كما تقدموا بعريضة من 6 أشهر تبين أن الدببة تعاني من التجويع ما اضطرها لأكل روثها، وحثت رئيس البلدية ورئيس البلاد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق الحديقة.

كما نشر البعض صورا من داخل الحديقة لفيل (34 عامًا) يذرف الدموع قبل أن يموت في ظروف مزرية عند نقله بسلاسل حول قدمه في قفص صدئ، ما صدم محبي الحيوانات في جميع أنحاء العالم، وأثار غضب نشطاء حقوق الحيوان، وكانت زرافة قد سبق وماتت جراء نفس الظروف.