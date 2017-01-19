شاهد: تقليد ياباني يجبر السمك على تناول الخمر

وجهت جماعات للدفاع عن حقوق الحيوان في اليابان انتقادات لطقس قديم يعود إلى أكثر من 200 عام يتم خلاله إجبار نوع من السمك على تناول الخمر.

وطالب المدافعون عن حقوق الحيوان بإنهاء ما وصفوه "بالعادة الشريرة" لانتهاكها حقوق السمك.

واعتاد البعض في وسط اليابان على إجبار نوع من السمك على تناول خمر "الساكي" المحلي والمصنوع من الأرز وذلك لطرد الحظ السيء والأرواح الشريرة ثم إعادة إطلاقها في الأنهار لجلب الحظ.

ولكن المدافعين عن هذا الطقس إنه لم يكن لتعذيب السمك وإنما للتعبير عن التقدير له وإن إعادة إطلاق الأسماك في الأنهار مرة أخرى بعد تناول الساكي يجلب الحظ السعيد للجميع.