البث الحي
منوعات

شاهد: أصبح خبيراً في تصفيف الشعر من أجل ابنته

19/1/2017

نشرت قناة Caters Clips على يوتيوب، مقطعاً مصوراً لأب أمريكي تعلم تصفيفات الشعر باحترافية عن طريق الإنترنت من أجل ابنته، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار فيليب مورغيسي (34 عامًا) من ولاية فلوريدا، ضجة كبيرة على الإنترنت مؤخرًا بعد أن أصبح خبيرًا في تصفيف شعر ابنته، حيث كان يشعر بالإحباط المستمر لعدم قدرته على تصفيف شعر ابنته في الصباح قبل ذهابها إلى المدرسة وكانت تخرج بشعرها متشابكا وغير متناسق.

فقرر تعليم نفسه عبر يوتيوب، حتى أصبح خبيرًا في كيفية عمل ذيل الحصان والضفائر والعقدة وغيرها من تصفيفات الشعر المختلفة، وبدأ فيليب يبث مقاطع فيديو لمساعدة غيره من الآباء، وتوضيح أبسط الطرق لتصفيف شعر بناتهم بأشكال مختلفة.

 

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ