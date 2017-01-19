شاهد: "أشجع بطة في العالم" تسبح مع نمر

تحت عنوان "أشجع بطة في العالم" نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات غريبة وصادمة لبطة تسبح مع نمر مفترس في نفس البركة، حيث نشرت محمية سيمبيو للحيوانات البرية في أستراليا الفيديو على صفحتهأ بفيسبوك ليحظى بانتشار واسع خلال ساعات.

وظهرت البطة وهي تسبح دون خوف مع نمر كبير كان على بعد سنتيمترات قليلة منها، وبالرغم من محاولاته المتكررة للانقضاض عليها إلا أن البطة كانت تهرب بالغطس تحت الماء وتختفي ثم تصعد لتواصل السباحة مرة أخرى!

وعلى الرغم من أن الطيور عادة تخشى الحيوانات المفترسة إلا أن تلك البطة كسرت القاعدة واستمرت في إثارة غضب النمر المفترس حتى نفذ صبره وقرر الاعتراف بالهزيمة والتراجع تاركًا البركة لها في النهاية لتستمتع بالسباحة وحدها.