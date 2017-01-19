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بالفيديو: أم تترك رضيعها في المصعد وتغادر

19/1/2017

رصدت كاميرات مراقبة بأحد المصاعد لحظة ترك أم لطفلها الرضيع داخل المصعد بعدما تشاجرت مع زوجها.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الحادثة وقعت في السابع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري في إحدى المقاطعات الصينية.

وتظهر اللقطات دخول الجيران إلى المصعد ونزولهم منه دون أن يحركوا ساكنا تجاه الرضيع الذي حاول جاهدا الخروج من المصعد دون جدوى.

وقالت الصحيفة إن بعض الجيران قاموا بحمل الرضيع بعد فترة وسلموه للحراس الذين سلموه بدورهم للشرطة.

وقال الوالد للشرطة إنه تشاجر مع زوجته في تلك الليلة فقررت أن تغادر المنزل إلا أنها أخذت الطفل معها وتركته في المصعد.

وأثار الفيديو ضجة وغضب واسعين على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" والذين طالبوا السلطات بمحاسبة الوالدين على هذا الفعل.

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