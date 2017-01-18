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مصر تستهل عودتها لأمم أفريقيا بتعادل سلبي مخيب مع مالي

17/1/2017

مصر تستهل عودتها لأمم افريقيا بتعادل سلبي مخيب مع مالي

 استهل منتخب مصر عودته للمشاركة في كأس الامم الافريقية لكرة القدم بعد غياب سبع سنوات بتعادل سلبي مع مالي بالمجموعة الرابعة الثلاثاء.

 وغابت مصر -حاملة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات – عن آخر ثلاث نسخ للبطولة منذ فوزها باللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2006 و2010 لتدشن عودتها بالخروج بنقطة التعادل وتحتل المركز الثاني في المجموعة مناصفة مع مالي.

وتصدرت غانا المجموعة بثلاث نقاط بفضل فوزها 1-صفر على أوغندا في وقت سابق الثلاثاء.

وشهدت المباراة مشاركة عصام الحضري حارس مرمى وقائد مصر ليصبح أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في النهائيات بعد نزوله بديلا لأحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بعد مرور 20 دقيقة من البداية.

وتعرض الشناوي حارس الزمالك لإصابة خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالي لهز شباك مصر من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.

ويشارك الحضري (44 عاما ويومان) في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.

 وستلتقي مصر يوم السبت المقبل مع أوغندا بينما تلعب غانا -البطلة أربع مرات اخرها عام 1982 – مع مالي في اليوم ذاته. 

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