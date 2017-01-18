لاعب ببرشلونة: سألقي بنفسي من أعلى جسر لو طلب مدربي ذلك

الكرواتي ايفان راكيديتش

أكد الكرواتي ايفان راكيديتش المحترف في صفوف برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنه على أتم الاستعداد لإلقاء نفسه من أعلى جسر لو طلب منه لويس إنريكي المدير الفني للفريق الكروي ذلك الأمر.

وفي حوار مع مجلة "فرانس فوتبول"، قال راكيديتش "أنا على أتم الاستعداد لتنفيذ أي طلب يطلبه مني إنريكي، حتى لو طلب مني إلقاء نفسي من أعلى جسر سأفعل ذلك بدون تردد".

وأضاف " إنريكي وقف بجانبي كثيرًا وهو من قام بضمي لبرشلونة فأنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه مني حتى لو كان ذلك في مركز حارس المرمى، أو الظهير الأيسر".

وتابع راكيديتش تصريحاته قائلًا " تواجد الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والأورغوياني لويس سواريز بالفريق بلا شك يشكل قوة هجومية في صفوف الفريق الكتالوني".

وأشار اللاعب الكرواتي "لعبت في الكثير من الدوريات، ففي سويسرا نجد أنها دولة متعددة الثقافات، بينما في ألمانيا نجد التفاني في العمل، أما في إسبانيا فقد تعلمت الصبر والهدوء".

وانتقل راكيديتش إلى صفوف برشلونة في عام 2015 في عقد مدته 5 أعوام لينتهي في يونيو/ حزيران 2020.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، ونقطة خلف إشبيلية الوصيف.