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شاهد: يتزلج فوق بحيرة متجمدة بمنشار كهربائي

18/1/2017

تمكن متهور أمريكي من عبور بحيرة متجمدة في ساعتين بعدما اندفع للتزلج فوقها مستخدماً منشارً كهربائيًا دون أن يسقط في المياه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشر كارل غرين على صفحته بموقع يوتيوب، المقطع الذي رصدته طائرة بدون طيار فوق بحيرة كيناي في ألاسكا، ويظهر فيه كارل وهو يتزلج بسرعة كبيرة ويشق طريقه للأمام على السطح الجليدي للبحيرة معتمداً على قوة دفع المنشار الكهربائي.

وعلى الرغم من خطورة هذا الأمر واحتمالية سقوط الشاب في مياه البحيرة المتجمدة إلا أن انخفاض درجة الحرارة الشديد أزال خطر الوقوع في المياه الجليدية.

 

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