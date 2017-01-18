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شاهد: مطرب يوقف حفله لإنقاذ فتاة من التحرش

18/1/2017

أشعل المطرب الباكستاني عاطف أسلم مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفه المهذب النبيل عندما أوقف حفله الغنائي لإنقاذ فتاة من التحرش، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية وموقع ماشابل.

ونشر عدد من حضور الحفل المقطع الذي حظي بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر فيه المطرب الشعبي وهو يغني في حفل موسيقي بمدينة كراتشي يوم الأحد الماضي.

وفجأة توقف أسلم عن الغناء ومنع فرقته من العزف حينما لمح فتاة في ورطة حيث كانت تتعرض للتحرش والمضايقات من قبل مجموعة من الشباب المستهترين فقرر إنقاذها من بين أيديهم.

ونزل المطرب على خشبة المسرح لتأديب الشباب في الصف الأمامي، ثم سحب الفتاة بمساعدة اثنين آخرين على المسرح، وطلب من منظمي الحفل تغيير مقعدها في مكان آخر آمن.

وسمع الجماهير أسلم يقول للمعتدين "تصرف كإنسان" وأشادوا بتصرفه المهذب، كما نال إعجاب رواد الإنترنت.

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