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شاهد: لحظة ضرب مراسلة على الهواء

18/1/2017

نشر موقع "لايف ليك" مقطعاً صادماً يرصد لحظة تعرض مراسلة تلفزيونية لاعتداء مفاجئ من امرأة غاضبة دفعتها بشدة وطرحتها أرضاً، أثناء نقلها تقرير على الهواء مباشرة من أمام أحد السجون بولاية ميناس جيرايس البرازيلية.

وكانت مراسلة قناة جلوبو ميناس نيوز، لاريسا كارفاليو، تتحدث في بث تلفزيوني مباشر، أثناء تغطية أحداث شغب وتمرد بسجن أنطونيو دوترا لاديرا في ريبيراو داس نيفيس التابعة لمنطقة بيلو هوريزونتي "عاصمة ميناس جيرايس".

وبينما كانت لاريسا تنقل تقريرها على الهواء من أمام السجن المذكور في وجود قوة من فرقة شرطة مكافحة الشغب، باغتتها سيدة غاضبة -من أقارب أحد السجناء- بالضرب والصراخ، ودفعتها حتى أسقطتها أرضاً، وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك واعتقلت السيدة.

وذكرت قناة جلوبو أن التقرير توقف لدقائق وعادت الصورة إلى الاستوديو حيث أدار المذيع برناردو مينيزيس الفقرة حتى عادت المراسلة موضحة أنها بخير واستكملت تقريرها للنهاية وسط حراسة الشرطة.

وعانت لاريسا إصابة طفيفة في ذراعها الأيمن، بينما تم إطلاق سراح المرأة المتهمة بالعدوان عليها، واستنكر اتحاد الإذاعة والتليفزيون البرازيلي العدوان الذي تعرضت له المراسلة مؤكداً في بيان على أن أعمال التعصب تلك دليل على انعدام تام بمعرفة الدور الحقيقي للصحافة في توعية السكان بالقضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية. 

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