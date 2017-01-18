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شاهد: طفلة تصحح أخطاء والدها أثناء تلاوته القرآن

18/1/2017

حصد مقطع مصور لطفلة عربية تصحح لوالدها أخطاءه أثناء قراءته عددًا من آيات القرآن الكريم، آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، مشعلاً الإنترنت إعجاباً بالصغيرة.

وظهر الأب في بداية الفيديو يطلب من ابنته متابعته أثناء تلاوته آيات من أول سورة الرحمن، وبدأ بالفعل التلاوة متعمدًا ارتكاب أخطاء في نطق الكلمات والإعراب، بينما كانت الطفلة تنصت لتلاوة والدها باهتمام.

وكلما أخطأ الأب تقوم الطفلة على الفور بمقاطعته لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، فيعيد الأب قراءة الآية بشكل صحيح بناءً على إرشادات ابنته الصحيحة، ثم يكمل التلاوة، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي.

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