البث الحي
منوعات

شاهد: تمساح أحدب عملاق يتجول بين السائحين بفلوريدا

18/1/2017

رصد مجموعة من السائحين في ليكلاند بفلوريدا بالولايات المتحدة،  لحظة تجول تمساح أحدب ضخم يشبه وحش الديناصور بالقرب منهم ما أصابهم بالذهول، بحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين.

والتقط السياح المقطع الذي انتشر بشكل واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وحاز على إعجاب الكثيرين بسبب حجم التمساح الهائل الذي بما يزيد عن 3.7 أمتار ويشبه وحش الديناصور المنقرض.

وأظهر الفيديو مجموعة من السائحين وهم يصورون التمساح الوحش الذي مشى أمامهم ببطء خلال وجودهم في ممر عشبي بمحمية للحياة البرية في ليكلاند، ولم تبدو عليه أي آثار ضيق أو سأم من وجودهم بالقرب منه.

وذهل السياح من مشهد الوحش العملاق الذي بدا وكأنه لقطة من فيلم حديقة الديناصورات، وهو يتجول على بعد سنتيمترات قليلة منهم، فيما أطلقت تحذيرات بالمكوث على الأرض أثناء اقتراب أحد هذه الحيوانات من الزوار.

يذكر أن أكبر تمساح رصد وفقًا للجنة حماية الأسماك والحياة البرية بفلوريدا بلغ حجمه 14 قدمًا (4.3 أمتار) في بحيرة واشنطن، ونادراً ما تتجاوز أنثى التمساح الـ10 أقدام (3.1 أمتار) بينما يمكن أن تنمو الذكور لأكبر من ذلك بكثير.

وفي حادث مشابه العام الماضي أبهر تمساح عملاق لاعبي الغولف حين مشى متسكعاً بينهم في ملعب الغولف، والتقط المقطع الحالي على بعد 40 ميلا من المكان الذي قتل فيه صبي يبلغ من العمر عامين من قبل تمساح قرب بحيرة بوينا فيستا في يونيو/حزيران الماضي.

 

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ