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شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في النقب

18/1/2017

قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي رجلا من عرب إسرائيل بزعم قيامه بصدم مجموعة من رجال الشرطة بسيارته في منطقة النقب الجنوبية ما أسفر عن مقتل أحدهم، غير أن ناشطة حقوقية إسرائيلية كانت في المكان شككت في رواية الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال تقوم بعملية هدم لمنازل فلسطينيين قضت محكمة إسرائيلية بأنها أقيمت بشكل غير قانوني، ووقعت مواجهات بين السكان وقوات الاحتلال أثناء تنفيذ عمليات الهدم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال ميراف لابيدوت إن المشتبه به مُعلم محلي "اندفع صوب القوات بنية القتل".

لكن الناشطة الحقوقية الإسرائيلية ميشال هرماتي، التي كانت في أم الحيران لمتابعة عملية الهدم، قالت إنها رأت الواقعة، وإن السائق لم يكن متجها صوب الشرطة عندما أُطلق عليه الرصاص.

وتابعت: "فجأة بدأت السيارة الانزلاق من على التل دون أي تحكم… بالتأكيد كان السائق لقي حتفه آنذاك كي يفقد السيطرة بهذه الطريقة. في ذلك الحين صدم رجال الشرطة".

وانتقدت حنين زعبي، وهي عضو عربي في الكنيست، الحكومة الإسرائيلية.

وقال: "هذه خطة لتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين في النقب وإعادة بنائها لليهود. إنه عمل عدواني".

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