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شاهد: احتجاجات واسعة بالهند ضد تجريم ترويض الثيران

18/1/2017

واصل آلاف الهنود احتجاجاتهم اليوم الأربعاء بمدينة تشيناي جنوب البلاد للمطالبة برفع الحظر على رياضة ترويض الثيران الشعبية.

ويجري تنظيم رياضة ترويض الثيران في الهند، والتي تعرف محليا باسم "جاليكاتو"، ضمن مراسم الاحتفال بمهرجان الحصاد والذي يعرف باسم "بونغال" ويستمر ثلاثة أيام.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد حظرت هذه الرياضة عام 2014، باعتبارها رياضة قاسية ولا تتوافق مع تقاليد البلاد التي تدعم مفهوم اللاعنف. كما رفضت المحكمة استئنافا يطالب بإلغاء الحظر.

وتختلف هذه الرياضة في الهند عن النسخة الأسبانية منها في أن رياضة جاليكاتو لا تهدف إلى قتل الثيران، لكنها تستهدف ترويضها والسيطرة عليها.

ورفع مواطنون وطلاب بعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية شعارات ضد قرار المحكمة العليا والحكومة الفيدرالية.

ونظمت مظاهرات واسعة في أنحاء مختلفة من ولاية تاميل نادو جنوب البلاد؛ حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية واسعة في المنطقة.

وانتشرت عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في أنحاء واسعة من الولاية مع تعهد العديد من المنظمات والجماعات المحلية بانتهاك الحظر وتنظيم فعاليات هذه الرياضة الشعبية.

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