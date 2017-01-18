بوتين يشكك في لقاء ترمب بعاهرات في موسكو

بوتين يدافع عن ترمب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب التقى مع عاهرات في غرفة بأحد فنادق موسكو قبل عدة أعوام وذلك في إشارة إلى ملف لم يتم التحقق من صحته نشر الأسبوع الماضي ووصفه ترمب بأنه "زائف".

وقال بوتين في رده على سؤال لصحفي من وكالة أنباء لايف الموالية للكرملين عما إذا كان أطلع على ملفات أو تسجيلات مصورة تشير إلى أن ترمب التقى مع عاهرات "…هذا رجل راشد وبغض النظر عن ذلك فهو رجل شارك لسنوات كثيرة في تنظيم مسابقات جمال. له علاقات اجتماعية مع أجمل النساء في العالم."

وأضاف "أجد أنه من الصعب تصديق أنه هرع إلى فندق للقاء فتياتنا اللائي ينتمين لمستويات اجتماعية متدنية ، على الرغم من أننا الأفضل في العالم".

ورفض ترمب الذي سيتولى رئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة الأنباء التي أفادت بأن روسيا لديها معلومات تضر بسمعته ووصفها بأنها زائفة.

وقال بوتين إنه "هراء تام" أن تكون المخابرات الروسية تتبعت ترمب لجمع مواد من شأنها إلحاق الضرر به وكرر إنه لم يجتمع قط مع ترمب.

وأضاف الرئيس الروسي "ترمب عندما جاء إلى موسكو ولا أستطيع حتى تذكر متى كان ذلك…لم يكن شخصية سياسية من أي نوع. لم نعرف حتى شيئا عن طموحاته السياسية."