البث الحي
منوعات

بوتين يشكك في لقاء ترمب بعاهرات في موسكو

17/1/2017

بوتين يدافع عن ترمب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب التقى مع عاهرات في غرفة بأحد فنادق موسكو قبل عدة أعوام وذلك في إشارة إلى ملف لم يتم التحقق من صحته نشر الأسبوع الماضي ووصفه ترمب بأنه "زائف".

وقال بوتين في رده على سؤال لصحفي من وكالة أنباء لايف الموالية للكرملين عما إذا كان أطلع على ملفات أو تسجيلات مصورة تشير إلى أن ترمب التقى مع عاهرات "…هذا رجل راشد وبغض النظر عن ذلك فهو رجل شارك لسنوات كثيرة في تنظيم مسابقات جمال. له علاقات اجتماعية مع أجمل النساء في العالم."

وأضاف "أجد أنه من الصعب تصديق أنه هرع إلى فندق للقاء فتياتنا اللائي ينتمين لمستويات اجتماعية متدنية ، على الرغم من أننا الأفضل في العالم".

 ورفض ترمب الذي سيتولى رئاسة الولايات المتحدة يوم الجمعة الأنباء التي أفادت بأن روسيا لديها معلومات تضر بسمعته ووصفها بأنها زائفة.

وقال بوتين إنه "هراء تام" أن تكون المخابرات الروسية تتبعت ترمب لجمع مواد من شأنها إلحاق الضرر به وكرر إنه لم يجتمع قط مع ترمب.

وأضاف الرئيس الروسي "ترمب عندما جاء إلى موسكو ولا أستطيع حتى تذكر متى كان ذلك…لم يكن شخصية سياسية من أي نوع. لم نعرف حتى شيئا عن طموحاته السياسية."

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ