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الأمم المتحدة:دعوات ضم الضفة الغربية تدمر فرص السلام

18/1/2017

الأمم المتحدة:دعوات ضم الضفة الغربية تدمر فرص السلام

قال الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف إن الدعوات لقيام إسرائيل بضم الضفة الغربية يمكن أن تدمر فرص السلام في المنطقة.

وحذر ملادينوف في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الذي اجتمع للمرة الأولى بعد صدور قرار عن المجلس  يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من عواقب اتخاذ مثل هذا العمل.

وقال ملادينوف "بعد التصويت كانت المشاعر قوية جدا، وصدرت دعوات لضم بعض مناطق الضفة الغربية أو كل المنطقة – ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، معتبرا أن "مواقف قاطعة مثل هذه يمكن أن تدمر فرص السلام".

ودعا المندوب الأممي كل الأطراف إلى عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب يمكن أن "تقضي مسبقا على أي حل تفاوضي للوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية.

وكان العديد من الوزراء الإسرائيليين طالبوا بضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل المعين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قال إنه يدعم هذا الضم.

وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار 2334 في الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي دان فيه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، فضلت فيه الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق الفيتو كما كانت تفعل دائما دعما لإسرائيل.

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